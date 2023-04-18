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Призер Олимпиады в Токио Красных завершил карьеру: Готовлюсь к операции

Пловец испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Призер Олимпиады в Токио Красных завершил карьеру: Готовлюсь к операции
18 апреля 2023 11:56
автор: Александр Шульгин
автор фото: Международная федерация плавания

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в плавании Александр Красных объявил о завершении карьеры и объяснил причины такого решения.

«Было много причин, которые привели к этому решению. Здоровье - одна из них. Думал, что врачи в большей степени перестраховываются. Но избегать этого уже нельзя. И если после отдыха эти проблемы дают о себе знать, значит надо этот вопрос со здоровьем решать. Мне 27, нельзя, чтобы это мешало мне жить. Сейчас готовлюсь к операции и дальнейшей реабилитации», - приводит слова спортсмена телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Красных не смог получить допуск к чемпионату России на короткой воде из-за аритмии.

Кроме того, Александр заявил, что еще одной из причин является отстранение России от участия в международных соревнованиях. В будущем пловец видит себя детским тренером.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Призер Олимпиады в Токио Красных завершил карьеру: Готовлюсь к операции
Призер Олимпиады в Токио Красных завершил карьеру: Готовлюсь к операции
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