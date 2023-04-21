Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом

Пловчиха Евгения Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России по плаванию в Казани.

В финале она проплыла дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды, что быстрее достижения Татьяны Схунмакер из ЮАР (2.18,95), показанное на олимпийских игр в Токио.

Второй финишировала белоруска Алина Змушко (2.26,19), которая выступала вне зачета. Серебряная медаль чемпионата России будет вручена Ирине Шваевой, бронзу выиграла Ника Годун.

Рекорд будет официально признан, если его ратифицирует Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).