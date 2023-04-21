Чемпионка Европы по плаванию Кирпичникова запросила смену спортивного гражданства

Российские пловцы, а именно чемпионка Европы Анастасия Кирпичникова и Марк Николаев, подали запрос на смену спортивного гражданства, сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

«Кирпичникова намерена выступать за Францию, Николаев — за Австралию. Процедура такая, что мы ничем не можем воспрепятствовать», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».

По словам Сальникова, оба спортсмена на протяжении двух последних сезонов не выступали за Россию. По данным источника, Кирпичникова уже много лет живет во Франции, а Николаев на клубном уровне выступает в чемпионате Австралии.