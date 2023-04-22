Олимпийская чемпионка Схунмакер поздравила Чикунову с установлением рекорда

Олимпийская чемпионка Токио Татьяна Схунмакер эмоционально поздравила россиянку Евгению Чикунову, которая установила в пятницу в Казани мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом.

Прежнее достижение Схунмакер, принесшее ей золото Токио в 2021 году было 2 минуты 18,95 секунды. Чикунова в Казани на чемпионате России проплыла эту дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды.

«Да, да! Ты просто разгромила этот рекорд, девочка. Поздравляю! Очень хочу крепко обнять тебя сейчас», - написала Схунмакер в своих соцсетях.

Теперь ратифицировать мировой рекорд должна Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).