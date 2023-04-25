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Кирпичникова назвала причину перехода в сборную Франции

Спортсменка также выступает в соревнованиях на открытой воде.
Кирпичникова назвала причину перехода в сборную Франции
25 апреля 2023 16:39
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова назвала причину перехода в сборную Франции.

Напомним, что 21-летняя чемпионка Европы решила перейти в стан «трехцветных» в конце апреля. Кирпичникова запросила у ВФП решение о начале процедуры смены гражданства

«Старты проходили один за другим без нас. Стало очень тяжело. Я очень часто плакала, мотивации у меня никакой не было. Приняла решение — надо что-то менять, ведь неизвестно, как долго всё это будет. Я тренируюсь во Франции четыре с половиной года. Я считаю, что спортсмены поймут мое решение», — приводит «Матч ТВ» слова Анастасии.

Кирпичникова является трехкратной чемпионка Европы по плаванию на короткой воде. Также у нее есть серебряная награда чемпионата мира.

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источник: Телеканал «Матч ТВ»
Кирпичникова назвала причину перехода в сборную Франции
Кирпичникова назвала причину перехода в сборную Франции
Спортсменка также выступает в соревнованиях на открытой воде.
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