Серебряный призер ОИ-1980 Варганова арестована в Индии за участие в наркокартеле

Серебряный призер Олимпийских игр Светлана Варганова арестована на индийском Гоа.

Как сообщает The Indian Express, 58-летнюю уроженку Ленинграда обвиняют в торговле наркотическими средствами.

Отмечается, что у бывшей пловчихи и ее двух подельников при аресте обнаружили крупную сумму наличных в различной валюте. Также у Варгановой и других злоумышленников нашли марки ЛСД, кокаин, метамфетамин и и гашишные сладости.

Операция правоохранителей по поимке преступников длилась почти две недели.

Добавим, что Варганова выиграла серебро ОИ-1980 года в плавании брассом на 200 м. В этой же дисциплине она стала чемпионкой мира 1982 года и завоевала бронзу в комбинированной эстафете 4х100 м.