Чемпионка Европы по плаванию Кирпичникова сменила гражданство на французское

Чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова будет представлять Францию на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года.

«Рада объявить, что я прошла процесс натурализации и стала гражданкой Франции. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад», - говорится в сообщении Кирпичниковой, размещенной в соцсетях.

По ее словам, пловчиха горда тем, что будет представлять Францию на чемпионате мира по водным видам спорта на дистанциях 5 и 10 км. Она также поблагодарила Всероссийскую федерацию плавания за поддержку на протяжении 8 лет.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что спортсменка на протяжении двух последних сезонов не выступали за Россию.

Кирпичникова стала трехкратной чемпионкой Европы в 2021 году на первенстве континента на короткой воде в Казани. Она выиграла золотые медали на дистанции 400, 800 и 1500 метров вольным стилем.