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Чемпионка Европы по плаванию Кирпичникова сменила гражданство на французское

Спортсменка на протяжении двух последних сезонов не выступала за Россию.
Чемпионка Европы по плаванию Кирпичникова сменила гражданство на французское
30 апреля 2023 23:29
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова будет представлять Францию на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года.

«Рада объявить, что я прошла процесс натурализации и стала гражданкой Франции. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад», - говорится в сообщении Кирпичниковой, размещенной в соцсетях.

По ее словам, пловчиха горда тем, что будет представлять Францию на чемпионате мира по водным видам спорта на дистанциях 5 и 10 км. Она также поблагодарила Всероссийскую федерацию плавания за поддержку на протяжении 8 лет.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что спортсменка на протяжении двух последних сезонов не выступали за Россию.

Кирпичникова стала трехкратной чемпионкой Европы в 2021 году на первенстве континента на короткой воде в Казани. Она выиграла золотые медали на дистанции 400, 800 и 1500 метров вольным стилем.

источник: «Советский спорт»
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