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Чемпион мира по плаванию переплавил золотую медаль

Самый молодой рекордсмен в истории пожертвовал медаль в фонд борьбы с детским раком.
06 мая 2023 10:06
автор: Александр Кожевников

Румынский пловец Давид Попович отказался от медали, завоёванной им на чемпионате мира в Будапеште в 2022 году, и отлил из неё золотые ленточки в знак поддержки детей, борющихся с раком, сообщает Gazeta Sporturilor.

«Подаренная медаль была переплавлена, и в настоящее время из нее делают более 100 золотых бантов, символизирующих борьбу с детским раком. Они будут вручены детям, победившим рак, и Давид желает, чтобы каждый ребенок в будущем победил в этой битве», — отмечают инициаторы инициативы.

«Я решил подарить очень важную для меня медаль тем, кто в ней больше нуждается, чтобы у них была надежда продолжать. Правда в том, что главное соревнование - это борьба за жизнь и здоровье. Дети, у которых диагностирован рак, нуждаются в нашей поддержке. Имеющиеся у них таланты, их амбиции на будущее, но прежде всего отвага, которую они должны проявить в борьбе с этой болезнью, делают их необыкновенными людьми», - заявил Попович.

18-летний Попович является мировым рекордсменом на дистанции 100 метров вольным стилем. Попович - самый молодой обладатель мирового рекорда на этой дистанции.

источник: Gazeta Sporturilor
Чемпион мира по плаванию переплавил золотую медаль
Самый молодой рекордсмен в истории пожертвовал медаль в фонд борьбы с детским раком.
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