Кирпичникова, сменившая гражданство, заявила о своем желании выиграть много медалей для Франции

Чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова, сменившая российское гражданство на французское выиграла первенство Франции на дистанции 400 м вольным стилем и выполнила квалификационный норматив на чемпионат мира.

«Я в восторге, этот трофей, он первый, он очень важен для меня. У меня масса эмоций, я долго этого ждала. Теперь мне стало легче тренироваться, я мотивирована выступить на чемпионате мира за Францию. Это — моя вторая страна, мой дом. Я хочу выиграть много медалей для Франции», — цитирует Кирпичникову AFP.

Кирпичникова является трехкратной чемпионкой Европы в 2021 году на первенстве континента на короткой воде в Казани. Она выиграла золотые медали на дистанции 400, 800 и 1500 метров вольным стилем.