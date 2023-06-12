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Кирпичникова, сменившая гражданство, заявила о своем желании выиграть много медалей для Франции

Ранее Международная федерация водных видов спорта одобрила смену спортивного гражданства.
12 июня 2023 10:35
автор: Александр Евграфов

Чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова, сменившая российское гражданство на французское выиграла первенство Франции на дистанции 400 м вольным стилем и выполнила квалификационный норматив на чемпионат мира.

«Я в восторге, этот трофей, он первый, он очень важен для меня. У меня масса эмоций, я долго этого ждала. Теперь мне стало легче тренироваться, я мотивирована выступить на чемпионате мира за Францию. Это — моя вторая страна, мой дом. Я хочу выиграть много медалей для Франции», — цитирует Кирпичникову AFP.

Кирпичникова является трехкратной чемпионкой Европы в 2021 году на первенстве континента на короткой воде в Казани. Она выиграла золотые медали на дистанции 400, 800 и 1500 метров вольным стилем.

источник:
Кирпичникова, сменившая гражданство, заявила о своем желании выиграть много медалей для Франции
Ранее Международная федерация водных видов спорта одобрила смену спортивного гражданства.
12.06.2023 10:35
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