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Кирпичникова одержала вторую подряд победу на чемпионате Франции

За сборную России она не выступала с чемпионата мира на короткой воде-2021.
12 июня 2023 22:01

Бывшая россиянка Анастасия Кирпичникова выиграла вторую золотую медаль на чемпионате Франции по плаванию.

Напомним, что 22-летняя уроженка города Асбест сменила гражданство в мае 2023 года.

В понедельник Кирпичникова одержала победу на чемпионате франции на дистанции 1500 метров вольным стилем. Анастасия финишировала с результатом 16 минут и 4,89 секунды.

Ранее она завоевала еще одно золото, выиграв заплыв на 400 метров вольным стилем с результатом 4 минуты 08,70 секунды.

Добавим, что World Aquatics разрешил Кирпичниковой выступить за сборную Франции на июльском чемпионате мира в Японии.

Кирпичникова одержала вторую подряд победу на чемпионате Франции
За сборную России она не выступала с чемпионата мира на короткой воде-2021.
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