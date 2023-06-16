Сальников напомнил Кирпичниковой, что большую часть подготовки она провела в России

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников высказался о переходе Анастасии Кирпичниковой в сборную Франции.

«Во-первых, она тренировалась заграницей уже пять лет. Тренер у нее француз, с которым складывались хорошие взаимоотношения, федерация помогала в подготовке. Но здесь случай больше бытовой. Ее молодой человек или жених тоже француз и так далее. Поэтому здесь разговор идет не о бегстве в самый ответственный момент, это просто обычный вопрос по жизни, к этому все уже двигалось. Я, честно говоря, не совсем согласен с тем, как она об этом объявила, что наконец-то сможет приносить медали любимой Франции, надо быть поскромнее. Не нужно забывать, что большую часть своей подготовки она провела у нас в стране, и это было обеспечено не из ее кармана. Претензий каких-то у меня нет, стимул ее понятен, она хочет продолжать выступать», - сказал Сальников «Советскому спорту».

Напомним, что Кирпичникова принесла России три золотых медали чемпионата Европы на короткой воде, а также две серебряные и одну бронзовую награды на классическом континентальном первенстве. На чемпионате мира на короткой воде Кирпичникова стала серебряным призером на дистанции 800 м вольным стилем.