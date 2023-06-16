Сальников заявил, что задержанная в Гоа Варганова не просила помощи

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, оказывает ли организация помощь советской спортсменке Светлане Варгановой, задержанной в Гоа за продажу наркотиков.

«Нет, никаких звонков не было, помощи никто не просил. Надо сказать, что она была в сборной еще в советское время, это не говорит о том, что она участвовала в жизни федерации или имела какое-то к ней отношение. Здесь я не могу дать никаких комментариев, нам было так же неприятно это услышать, как и всем», - сказал Сальников «Советскому спорту».

Напомним, что Варганова является чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр в плавании брассом на 200 м.