Сальников поделился мнением об участии российских спортсменов в соревнованиях в нейтральном статусе

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников ответил на вопрос, стоит ли российским спортсменам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Я точно не пойду, потому что я не собираюсь выступать ни на каких соревнованиях. Но, могу сказать, что всегда любят ярких личностей, рекордсменов и так далее. Когда человек превосходит национальный уровень и становится, например, рекордсменом мира, конечно, его будут приглашать и ждать с распростертыми объятиями. Но, если при этом человек будет чувствовать унижение или вину, тогда он не поедет. Я считаю, что в таких унизительных условиях испытывать радость от того, что ты поехал на Олимпиаду, которая должна быть венцом спортивного движения – бессмысленно, абсурд», – сказал Сальников корреспонденту «Советского спорта».

Ранее сообщалось, что МОК разработал процедуру, согласно которой российские спортсмены смогут принимать участие в Олимпийских играх в том же статусе, что и беженцы.