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Во время заплыва через Волгу погиб прокурор Республики Чувашии

По факту гибели ведется следствие.
01 июля 2023 17:09
автор: Александр Евграфов

Прокурор Республики Чувашия Андрей Фомин погиб во время ежегодного заплыва через Волгу Сhebswim.

По данным Telegram-канала Mash, Фомину стало плохо после преодоления более чем половины расстояния, и он начал тонуть. Спасатели достали его из воды, но реанимационные процедуры не принесли успеха.

Фомин не первый раз участвовал в подобных заплывах. По словам организаторов, все участники, допущенные до заплыва, предоставили справки от врачей.

Факт гибели 57-летнего прокурора подтвердили в ведомстве. Генеральный прокурор России Игорь Краснов выразил соболезнования в связи со смертью Фомина.

источник: «Советский спорт»
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