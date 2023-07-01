Во время заплыва через Волгу погиб прокурор Республики Чувашии

Прокурор Республики Чувашия Андрей Фомин погиб во время ежегодного заплыва через Волгу Сhebswim.

По данным Telegram-канала Mash, Фомину стало плохо после преодоления более чем половины расстояния, и он начал тонуть. Спасатели достали его из воды, но реанимационные процедуры не принесли успеха.

Фомин не первый раз участвовал в подобных заплывах. По словам организаторов, все участники, допущенные до заплыва, предоставили справки от врачей.

Факт гибели 57-летнего прокурора подтвердили в ведомстве. Генеральный прокурор России Игорь Краснов выразил соболезнования в связи со смертью Фомина.