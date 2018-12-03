FINA утвердила мировой рекорд Морозова на дистанции 100 метров комплексным плаванием - Советский спорт
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    • Плавание03 декабря 2018 18:58Источник: Всероссийская федерация плаванияАвтор: Сметанникова Дарья

    FINA утвердила мировой рекорд Морозова на дистанции 100 метров комплексным плаванием

    Всероссийская федерация плавания сообщила, что Международная федерация плавания (FINA) ратифицировала мировой рекорд, установленный россиянином Владимиром Морозовым на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Токио 9 ноября.

    Морозов стал победителем на дистанции 100 метров комплексным плаванием, показа результат 50,26 секунды. В нынешнем сезоне россиянин выиграл общий зачет Кубка мира по плаванию.

    Кроме того, FINA утвердила два юношеских мировых рекорда, установленных на чемпионате России на короткой воде в Казане Климентом Колесниковым: на дистанции 100 метров комплексным плаванием с результатом 51,35 секунды; на дистанции 50 метров на спине с результатом 22,82 секунды.

    #морозов владимир#fina#Кубок мира по плаванию#всероссийская федерация плавания (вфп)
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