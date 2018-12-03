FINA утвердила мировой рекорд Морозова на дистанции 100 метров комплексным плаванием

Плавание 03 декабря 2018 18:58 Источник: Всероссийская федерация плавания Автор: Сметанникова Дарья

Всероссийская федерация плавания сообщила, что Международная федерация плавания (FINA) ратифицировала мировой рекорд, установленный россиянином Владимиром Морозовым на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Токио 9 ноября.

Морозов стал победителем на дистанции 100 метров комплексным плаванием, показа результат 50,26 секунды. В нынешнем сезоне россиянин выиграл общий зачет Кубка мира по плаванию.

Кроме того, FINA утвердила два юношеских мировых рекорда, установленных на чемпионате России на короткой воде в Казане Климентом Колесниковым: на дистанции 100 метров комплексным плаванием с результатом 51,35 секунды; на дистанции 50 метров на спине с результатом 22,82 секунды.