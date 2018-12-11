Мужская сборная России завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира в Китае - Советский спорт
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    • Плавание11 декабря 2018 19:12Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Мужская сборная России завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира в Китае

    Соревнования проходят в городе Ханчжоу.

    Мужская сборная России заняла второе место в эстафете 4х100 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде.

    Сегодня, 11 декабря, Владислав Гринев, Сергей Фесиков, Владимир Морозов и Климент Колесников финишировали с результатом 3 минуты 03,11 секунды.

    На первой позиции оказалась сборная США с мировым рекордом (3.03,03), побив свое же достижение на 27 сотых секунды. Третье место заняла сборная Бразилии, показав результат 3.05,15 секунды.

    Отметим, что сборная России установила рекорд Европы, предыдущее достижение принадлежало команде Франции (3.03,78).

    Добавим, что чемпионат мира завершится 16 декабря.

    #мужская сборная россии по плаванию#чемпионат мира по плаванию
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