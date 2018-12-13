Владимир Сальников: Пригода – молодец. Вернул уверенность в себе

Плавание 13 декабря 2018 14:44 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российский пловец Кирилл Пригода выиграл золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира на короткой воде в китайском Ханчжоу.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал результат Пригоды, который установил новый мировой рекорд.

«Кирилл - молодец. От первого своего старта на чемпионате мира он расстроился, я думаю, но вернул уверенность в себе. Это очень важный момент. С точки зрения техники - важно, что не зачастил, порой это встречается. Ну и мировой рекорд говорит сам за себя. Кирилл всем добавил радости и болельщикам прежде всего», - цитирует Сальникова «Р-Спорт».