Владимир Сальников: Пригода – молодец. Вернул уверенность в себе - Советский спорт
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    • Плавание13 декабря 2018 14:44Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Владимир Сальников: Пригода – молодец. Вернул уверенность в себе

    Российский пловец Кирилл Пригода выиграл золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира на короткой воде в китайском Ханчжоу.

    Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал результат Пригоды, который установил новый мировой рекорд.

    «Кирилл - молодец. От первого своего старта на чемпионате мира он расстроился, я думаю, но вернул уверенность в себе. Это очень важный момент. С точки зрения техники - важно, что не зачастил, порой это встречается. Ну и мировой рекорд говорит сам за себя. Кирилл всем добавил радости и болельщикам прежде всего», - цитирует Сальникова «Р-Спорт».

    #пригода кирилл#сальников владимир#чемпионат мира по плаванию на короткой воде
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