Сборная США с рекордом мира выиграла в комбинированной эстафете на ЧМ, россияне – третьи

В китайском Ханчжоу проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде.
В смешанной комбинированной эстафете 4х50 м победу одержала сборная США. Американцы установили новый рекорд мира.
Второе место заняла команда Голландии. Тройку лучших замкнули российские пловцы. В составе сборной России выступали Климент Колесников, Олег Костин, Розалия Насретдинова и Мария Каменева.
Ханчжоу, Китай
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде
Смешанная комбинированная эстафета 4х50 м
1. США – 1.36,40 (мировой рекорд).
2. Нидерланды – 1.37,05.
3. Россия (Климент Колесников, Олег Костин, Розалия Насретдинова, Мария Каменева) – 1.37,33.