Плавание 13 декабря 2018 16:34 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Сборная США с рекордом мира выиграла в комбинированной эстафете на ЧМ, россияне – третьи

В китайском Ханчжоу проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде.