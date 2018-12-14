Колесников стал чемпионом мира на стометровке комплексом с юниорским рекордом мира - Советский спорт
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Плавание14 декабря 2018 14:27Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Колесников стал чемпионом мира на стометровке комплексом с юниорским рекордом мира

В китайском Ханчжоу проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Российский пловец Климент Колесников стал победителем на дистанции 100 метров комплексом. 18-летний пловец установил юниорский рекорд мира, показав результат 50,63.

Вторым финишировал итальянский пловец Марко Орси. Тройку лучших замкнул японец Иромаса Фудзимори.

Еще один россиянин Сергей Фесиков показал пятое время.

Ханчжоу (Китай)
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде
Мужчины. Комплекс. 100 м.

1. Климент Колесников (Россия) – 50,63.
2. Марко Орси (Италия) – 51,03.
3. Иромаса Фудзимори (Япония) – 51,53…
5. Сергей Фесиков (Россия) – 51,63.

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