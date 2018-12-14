Плавание 14 декабря 2018 15:51 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Рылов стал чемпионом мира в плавании на 50 м на спине, установив рекорд России

В китайском Ханчжоу проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде.