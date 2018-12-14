Рылов стал чемпионом мира в плавании на 50 м на спине, установив рекорд России

В китайском Ханчжоу проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде.
На дистанции 50 метров на спине победу одержал российский пловец Евгений Рылов. Спортсмен установил рекорд России.
Второе место занял американец Райан Мерфи. Тройку лучших замкнул ирландец Шэйн Райан.
Еще один россиянин Климент Колесников с юниорским рекордом мира финишировал четвертым.
Ханчжоу (Китай)
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде
Мужчины. Спина. 50 м
1. Евгений Рылов (Россия) – 22,58.
2. Райан Мерфи (США) – 22,63.
3. Шэйн Райан (Ирландия) – 22,76.
4. Климент Колесников (Россия) – 22,77 (юниорский рекорд мира).