Владимир Сальников: Хочу поздравить всех ребят, которые стали призерами чемпионата мира - Советский спорт
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    • Плавание14 декабря 2018 18:44Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Владимир Сальников: Хочу поздравить всех ребят, которые стали призерами чемпионата мира

    Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников оценил результаты сборной России на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в китайском Ханчжоу.

    «Результаты перед чемпионатом мира позволяли нам надеяться на победы, но предполагать — это одно… Первые дни не все получалось реализовать, но сейчас у нас три победы и две медали в эстафетах. Хочу поздравить всех ребят, которые стали призерами. Климент Колесников победил с рекордом — он уже приучил нас к юношеским рекордам мира, Евгений Рылов порадовал победой, Владимир Морозов, который не только выиграл с хорошей скоростью, но и сделал это очень уверенно на дистанции 50 метров вольным стилем. Борьба была очень серьезная, и все это видели, плыть по мировому рекорду и в итоге с таким результатом оказаться вторыми — и такое бывает. Удивила команда Бразилии, но это еще раз говорит о том, что все заряжены на борьбу. Чемпионат мира — не легкая прогулка», - цитирует Сальникова «Р-Спорт».

    На данный момент на счету российской команды 10 медалей на чемпионате мира: 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые.

    Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершится 16 декабря.

    #сальников владимир#чемпионат мира по плаванию на короткой воде#мужская сборная россии по плаванию
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