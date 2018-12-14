Владимир Сальников: Хочу поздравить всех ребят, которые стали призерами чемпионата мира

Плавание 14 декабря 2018 18:44 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников оценил результаты сборной России на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в китайском Ханчжоу.

«Результаты перед чемпионатом мира позволяли нам надеяться на победы, но предполагать — это одно… Первые дни не все получалось реализовать, но сейчас у нас три победы и две медали в эстафетах. Хочу поздравить всех ребят, которые стали призерами. Климент Колесников победил с рекордом — он уже приучил нас к юношеским рекордам мира, Евгений Рылов порадовал победой, Владимир Морозов, который не только выиграл с хорошей скоростью, но и сделал это очень уверенно на дистанции 50 метров вольным стилем. Борьба была очень серьезная, и все это видели, плыть по мировому рекорду и в итоге с таким результатом оказаться вторыми — и такое бывает. Удивила команда Бразилии, но это еще раз говорит о том, что все заряжены на борьбу. Чемпионат мира — не легкая прогулка», - цитирует Сальникова «Р-Спорт».

На данный момент на счету российской команды 10 медалей на чемпионате мира: 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершится 16 декабря.