Морозов завоевал серебро на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате мира

Россиянин Владимир Морозов завоевал серебро чемпионата мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу на дистанции 100 метров вольным стилем.
Российский пловец в финале проплыл дистанцию за 45,64 секунды. Победителем стал американец Калеб Дрессел (45,62), бронзовая награда у южноафриканца Чэда ле Кло (45,89).
Еще один представитель России Владислав Гринев занял четвертое место - 45,92.
Ханчжоу (Китай)
Плавание
Чемпионат мира
Мужчины
Вольный стиль, 100 метров
1. Кэлеб Дрессел (США) – 45,62
2. Владимир Морозов (Россия) – 45,64
3. Чад Ле Кло (ЮАР) – 45,89
4. Владислав Гринев (Россия) – 45,92