Морозов завоевал серебро на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате мира - Советский спорт
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    • Плавание16 декабря 2018 14:07Источник: «Советский спорт»

    Морозов завоевал серебро на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате мира

    Россиянин Владимир Морозов завоевал серебро чемпионата мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу на дистанции 100 метров вольным стилем.

    Российский пловец в финале проплыл дистанцию за 45,64 секунды. Победителем стал американец Калеб Дрессел (45,62), бронзовая награда у южноафриканца Чэда ле Кло (45,89).

    Еще один представитель России Владислав Гринев занял четвертое место - 45,92.

    Ханчжоу (Китай)
    Плавание
    Чемпионат мира
    Мужчины
    Вольный стиль, 100 метров

    1. Кэлеб Дрессел (США) – 45,62
    2. Владимир Морозов (Россия) – 45,64
    3. Чад Ле Кло (ЮАР) – 45,89
    4. Владислав Гринев (Россия) – 45,92

    #чемпионат мира по плаванию на короткой воде#морозов владимир#гринев владислав
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