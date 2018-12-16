Плавание 16 декабря 2018 14:07 Источник: «Советский спорт»

Морозов завоевал серебро на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате мира

Россиянин Владимир Морозов завоевал серебро чемпионата мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу на дистанции 100 метров вольным стилем.