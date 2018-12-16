Сборная России по плаванию стала второй в общекомандном зачете чемпионата мира в Китае

Плавание 16 декабря 2018 15:45 Источник: «Советский спорт»

В китайском Ханчжоу завершился чемпионат мира по плаванию в короткой воде.

Всего на турнире было разыграно 46 комплектов наград. По итогам мирового первенства сборная России заняла второе место в общекомандном зачете (6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали).

Первое место завоевала американская команда (17-15-4). Третью – спортсмены из Венгрии (4-1-0). На четвертой позиции расположились голландцы (3-6-2). Сборная Китая стала пятой (3-5-5), шестые – южноафриканцы (3-2-2).

По общему числу медалей первыми стали спортсмены из США (36 наград). Второе место у россиян (14), третье – у сборной Китая.