Павел Колобков: Чемпионат мира стал для наших пловцов самым успешным в истории - Советский спорт
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    • Плавание16 декабря 2018 22:09Источник: «Советский спорт»

    Павел Колобков: Чемпионат мира стал для наших пловцов самым успешным в истории

    Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков подвел итоги чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который прошел в китайском Ханчжоу.

    – Чемпионат мира стал для наших пловцов самым успешным в истории. Ребята выиграли шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.

    Наша команда за последние годы сильно обновилась. Появились молодые яркие спортсмены, которые очевидно представят нашу страну на Олимпиаде-2020 в Токио. Очень рад поздравить команду с отличным результатом, – заявил Колобков.

    Напомним, всего на турнире было разыграно 46 комплектов наград. По итогам мирового первенства сборная России заняла второе место в общекомандном зачете. Первое место завоевала американская команда, третье – спортсмены из Венгрии.

    #чемпионат мира по плаванию на короткой воде#колобков павел анатольевич
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