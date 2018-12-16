Павел Колобков: Чемпионат мира стал для наших пловцов самым успешным в истории

Плавание 16 декабря 2018 22:09 Источник: «Советский спорт»

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков подвел итоги чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который прошел в китайском Ханчжоу.

– Чемпионат мира стал для наших пловцов самым успешным в истории. Ребята выиграли шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.

Наша команда за последние годы сильно обновилась. Появились молодые яркие спортсмены, которые очевидно представят нашу страну на Олимпиаде-2020 в Токио. Очень рад поздравить команду с отличным результатом, – заявил Колобков.

Напомним, всего на турнире было разыграно 46 комплектов наград. По итогам мирового первенства сборная России заняла второе место в общекомандном зачете. Первое место завоевала американская команда, третье – спортсмены из Венгрии.