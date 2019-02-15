Колесников стал лучшим пловцом Европы в 2018 году

Плавание 15 февраля 2019 13:40 Источник: Европейская лига плавания (LEN) Автор: Сметанникова Дарья

Европейская лига плавания (LEN) назвала лучшего пловца 2018 года.

Российский пловец Климент Колесников победил в голосовании на звание лучшего пловца Европы 2018 года.

В голосовании приняли участие представители европейских национальных плавательных федераций и члены комитетов и групп LEN.

Колесников набрал 44% голосов. Второе место занял британец Адам Пити (36%). Отметим, что Колесников стал первым россиянином, который завоевал эту премию.

На счету Колесникова в 2018 года две золотые, три серебряные и две бронзовые медали чемпионата мира на короткой воде. Кроме того, пловец завоевал три золота, два серебра и одну бронзу на чемпионате Европы, где он установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине.

Отметим, что в голосовании на звание лучшей синхронистки 2018 года стала россиянка Светлана Колесниченко – 63,8%.

Пловчиха Юлия Ефимова вошла в пятерку лучших спортсменов 2018 года, за нее было отдано 8% голосов.