Стал известен состав сборной России по плаванию на чемпионат мира по водным видам спорта

Президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) утвердил состав сборной России на чемпионат мира по водным видам спорта.
Мужская команда: Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринев, Михаил Довгалюк, Илья Дружинин, Андрей Жилкин, Климент Колесников, Олег Костин, Александр Красных, Мартин Малютин, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Андрей Николаев, Александр Палатов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Антон Чупков.
Женская команда: Анастасия Авдеева, Вероника Андрусенко, Анна Белоусова, Виктория Белякова, Дарья Васькина, Анастасия Гуженкова, Анна Егорова, Юлия Ефимова, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Софья Лобова, Дарья Муллакаева, Арина Опенышева, Валерия Саламатина, Арина Суркова, Мария Темникова, Дарья Устинова (Санкт-Петербург), Дарья Устинова (Свердловская область), Анастасия Фесикова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова.
Напомним, что определяющим фактором выбора состава стал чемпионат России, который прошел в начале апреля в СК «Олимпийский» в Москве.