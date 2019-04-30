18-летняя пловчиха Моисеева отстранена на четыре года за допинг - Советский спорт
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30 апреля 2019 15:25ПлаваниеСметанникова Дарья

18-летняя пловчиха Моисеева отстранена на четыре года за допинг

Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Всероссийская федерация плавания дисквалифицировала Олесю Моисееву за нарушение антидопинговых правил.

По информации РУСАДА, 18-летняя пловчиха нарушила п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил: «Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена».

Срок дисквалификации Моисеевой составит четыре года, начиная с 12 апреля 2019 года.

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