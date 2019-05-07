Олимпийская чемпионка Мейлутите может быть дисквалифицирована на два года Литовская пловчиха Рута Мейлутите может быть дисквалифицирована на срок до двух лет за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Федерация плавания Литвы, Международная федерация водных видов (FINA) уведомила о том, что 22-летняя спортсменка пропустила три визита допинг-офицеров за последние 12 месяцев, неправильно указав свое местоположение в системе ADAMS.

Как отмечается, за подобное нарушение Мейлутите грозит дисквалификация сроком от одного до двух лет.

Добавим, что Мейлутите является чемпионкой Лондона-2012 в плавании на дистанции 100 метров брассом. Также в ее активе также три победы на чемпионатах мира и пять золотых наград первенств Европы. Спортсменке принадлежит мировой рекорд на 100 метров брассом (1.02,36).