Олимпийская чемпионка Мейлутите может быть дисквалифицирована на два года

Как сообщает Федерация плавания Литвы, Международная федерация водных видов (FINA) уведомила о том, что 22-летняя спортсменка пропустила три визита допинг-офицеров за последние 12 месяцев, неправильно указав свое местоположение в системе ADAMS.
Как отмечается, за подобное нарушение Мейлутите грозит дисквалификация сроком от одного до двух лет.
Добавим, что Мейлутите является чемпионкой Лондона-2012 в плавании на дистанции 100 метров брассом. Также в ее активе также три победы на чемпионатах мира и пять золотых наград первенств Европы. Спортсменке принадлежит мировой рекорд на 100 метров брассом (1.02,36).
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