Олимпийская чемпионка Мейлутите пропустит чемпионат мира Критиковавшая Ефимову спортсменка не поедет на ЧМ.

Олимпийская чемпионка Рута Мейлутите пропустит чемпионат мира-2019 в южнокорейском Кванджу.

По данным LRT, 22-летняя пловчиха не попала в список 11 спортсменов, рекомендованных Федерацией плавания Литвы. Ранее Мейлутите пропустила три допинг-теста и теперь грозит двухлетняя дисквалификация.

Мейлутите — чемпионка Олимпиады в Лондоне-2012 и рекордсменка мира в плавании на дистанции 100 метров брассом. Также она трехкратная чемпионка мира.