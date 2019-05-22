Подозреваемая в допинге литовская пловчиха завершила карьеру Спортсменка является одной из основных соперниц российской брассистки Юлии Ефимовой.

Олимпийская чемпионка Рута Мейлутите объявила о завершении карьеры. 22-летняя литовская пловчиха пропустила три допинг-теста и теперь грозит двухлетняя дисквалификация.

«Спасибо, плавание. Благодаря тебе у меня была жизнь, о которой я не могла мечтать. У меня была возможность путешествовать и познакомиться с чудесными людьми. Это был особенный опыт. Теперь я хочу применить его за пределами бассейна», - цитирует Мейлутите LRT.

Мейлутите — чемпионка Олимпиады в Лондоне-2012 и рекордсменка мира в плавании на дистанции 100 метров брассом. Также она трехкратная чемпионка мира.