Подозреваемая в допинге литовская пловчиха завершила карьеру

Олимпийская чемпионка Рута Мейлутите объявила о завершении карьеры. 22-летняя литовская пловчиха пропустила три допинг-теста и теперь грозит двухлетняя дисквалификация.
«Спасибо, плавание. Благодаря тебе у меня была жизнь, о которой я не могла мечтать. У меня была возможность путешествовать и познакомиться с чудесными людьми. Это был особенный опыт. Теперь я хочу применить его за пределами бассейна», - цитирует Мейлутите LRT.
Мейлутите — чемпионка Олимпиады в Лондоне-2012 и рекордсменка мира в плавании на дистанции 100 метров брассом. Также она трехкратная чемпионка мира.
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