Климент Колесников: Моему здоровью ничего не угрожает - Советский спорт
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22 мая 2019 16:03ПлаваниеГичунцев Артур

Климент Колесников: Моему здоровью ничего не угрожает

Ранее сообщалось, что 18-летний спортсмен перенес операцию из-за тромбоза вены руки и может завершиться карьеру.

Российский пловец Климент Колесников опроверг слухи о проблемах со здоровьем.

«Я проходил плановое углубленное медицинское обследование. Моему здоровью ничего не угрожает», – цитирует Колесникова ТАСС.

«Никакой операции не было, он просто проходил обследование, плановую диспансеризацию», – добавил Дмитрий Лазарев, который является тренером Колесникова.

Колесников – трехкратный чемпион Европы и рекордсмен мира на дистанции 50 метров на спине. Также у него два золота чемпионата мира на короткой воде. Климент был признан лучшим пловцом Европы по итогам 2018 года.

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