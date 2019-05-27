Двое российских пловцов дисквалифицированы за допинг - Советский спорт
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27 мая 2019 23:19ПлаваниеКоноплев Александр

Двое российских пловцов дисквалифицированы за допинг

Каждый отстранен от четыре года.

Российские пловцы Кристина Попова и Николай Клепиков дисквалифицированы на четыре года, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.

Оба спортсмена признаны виновными в употреблении запрещенных препаратов.

26-летний Клепиков выступает за Ростовскую область. Срок его дисквалификации отсчитывается с 3 декабря 2018 года.

18-летняя Попова представляет Липецкую область. Она вернется в спорт 12 июля 2022 года.

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