Ефимова победила на третьем этапе Mare Nostrum - Советский спорт
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16 июня 2019 21:47ПлаваниеКоноплев Александр

Ефимова победила на третьем этапе Mare Nostrum

У России три медали.

В Барселоне завершился третий этап плавательного турнира Mare Nostrum. Россиянка Юлия Ефимова стала первой в заплыве на 100 метров брассом. Она опередила итальянку Мартину Карраро на 1,53 секунды.

Александр Красных стал вторым на 200 м вольным стилем, проиграв 0,3 секунды британцу Томасу Дину. Евгений Рылов показал третье время на дистанции 100 метров на спине.

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