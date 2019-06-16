Ефимова победила на третьем этапе Mare Nostrum

В Барселоне завершился третий этап плавательного турнира Mare Nostrum. Россиянка Юлия Ефимова стала первой в заплыве на 100 метров брассом. Она опередила итальянку Мартину Карраро на 1,53 секунды.
Александр Красных стал вторым на 200 м вольным стилем, проиграв 0,3 секунды британцу Томасу Дину. Евгений Рылов показал третье время на дистанции 100 метров на спине.
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