FINA не ведет допинговых расследований в отношении российских спортсменов

- Мы ничего не получили от Всемирного антидопингового агентства. Много месяцев назад у нас было семь или восемь дел, в пяти случаях не было представлено никаких сведений, в оставшихся двух или трех случаях не было оснований для расследования.
Основная проблема была связана с чемпионатом мира 2015 года в Казани, поскольку турнир проходил, когда московская лаборатория еще работала. Но российские пловцы в Казани завоевали одну золотую медаль. Какой смысл употреблять допинг и не побеждать? Это выглядит глупо, - передает слова Маркулеску ТАСС.
Напомним, что в январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 год, которая насчитывает 24 терабайта информации.
Позже стало известно, что после проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории WADA может открыть не менее ста дел о нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами.
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