Немецкие пловцы выиграли смешанную эстафету на чемпионате мира - Советский спорт
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18 июля 2019 09:27ПлаваниеГичунцев Артур

Немецкие пловцы выиграли смешанную эстафету на чемпионате мира

Турнир проходит в южнокорейском Кванджу.

Сегодня, 18 июля, сборная Германии по плаванию на открытой воде показала лучший результат в смешанной эстафете на чемпионате мира по водным видам спорта.

Немецкие спортсмены преодолели дистанцию в 5 км за 53 минуты 58,70 секунды. В составе национальной команды выступили Леа Бой, Сара Колер, Зорен Майснер и Роб Муффельс.

На второй позиции – сборная Италии (53 минуты 58,90 секунды). Третью строчку заняли пловцы из США (53.59,00).

Добавим, что сборная России, которую представили Анастасия Басалдук, Денис Адеев, Валерия Ермакова, Кирилл Абросимов, финишировала десятой (55.19,10).

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