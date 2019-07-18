Немецкие пловцы выиграли смешанную эстафету на чемпионате мира

Сегодня, 18 июля, сборная Германии по плаванию на открытой воде показала лучший результат в смешанной эстафете на чемпионате мира по водным видам спорта.
Немецкие спортсмены преодолели дистанцию в 5 км за 53 минуты 58,70 секунды. В составе национальной команды выступили Леа Бой, Сара Колер, Зорен Майснер и Роб Муффельс.
На второй позиции – сборная Италии (53 минуты 58,90 секунды). Третью строчку заняли пловцы из США (53.59,00).
Добавим, что сборная России, которую представили Анастасия Басалдук, Денис Адеев, Валерия Ермакова, Кирилл Абросимов, финишировала десятой (55.19,10).
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