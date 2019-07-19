Беляев стал серебряным призером чемпионата мира в плавании на 25 километров - Советский спорт
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19 июля 2019 07:40ПлаваниеЛипкин Антон

Беляев стал серебряным призером чемпионата мира в плавании на 25 километров

Российский пловец проиграл победителю три десятые секунды.

Российский пловец Кирилл Беляев занял второе место на чемпионате мира по водным видам спорта в плавании на открытой воде на 25 километров.

21-летний Беляев после почти пятичасового плавания проиграл победителю – Акселю Реймонду из Франции – всего 0,3 секунды. Бронзовым призером стал Алессио Оккипинти из Италии. Еще один представитель России – Евгений Дратцев – показал шестой результат.

Эта медаль стала первой для сборной России по плаванию на открытой в воде и десятой – для всей российской команды на чемпионате мира.

Отметим, что в прошлом году Беляев также стал вторым на этой дистанции на чемпионате Европы в Глазго.

Кванджу (Южная Корея)
Чемпионат мира по водным видам спорта
Плавание на открытой воде
Мужчины
25 км

1. Аксель Реймонд (Франция) – 4:51.06,2
2. Кирилл Беляев (Россия) – +0,3
3. Алессио Оккипинти (Италия) – +3,3…
6. Евгений Дратцев (Россия) – +13,4

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