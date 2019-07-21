Российские пловцы стали вторыми в эстафете 4x100 метров на чемпионате мира - Советский спорт
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21 июля 2019 16:08ПлаваниеЛипкин Антон

Российские пловцы стали вторыми в эстафете 4x100 метров на чемпионате мира

Гринев, Морозов, Колесников и Рылов проиграли только американцам.

Сборная России по плаванию завоевала серебро в мужской эстафете 4x100 метров вольным стилем на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея).

Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов преодолели дистанцию за 3 минуты 9,97 секунды, уступив 0,91 секунды американцам. Третье место заняла команда Австралии.

Для Морозова эта медаль стала пятой на чемпионатах мира, для Рылова – четвертой, а для Гринева и Колесникова – первой.

Отметим, что сборная США победила с рекордом чемпионатов мира.

Кванджу (Южная Корея)
Чемпионат мира
Плавание
Мужчины
4x100 метров, вольный стиль

1. США – 3.09,06 – рекорд чемпионатов мира
2. Россия (Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов) – 3.09,97
3. Австралия – 3.11,22

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