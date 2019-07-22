Костин выиграл серебряную медаль на дистанции 50 метров баттерфляем

Россиянин Олег Костин выиграл серебро на дистанции 50 м баттерфляем в рамках чемпионата мира по водным видам спорта.
Сегодня, 22 июля, спортсмен из РФ преодолел всю дистанцию за 22,70 секунды. Золото выиграл пловец из США Калеб Дрессел (22,35), а бронза досталась бразильцу Николасу Сантосу (22,79).
Добавим, что другой представитель России Андрей Жилкин занял восьмое место – 23,11.
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