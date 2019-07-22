Ефимова и Рылов поспорят за медали чемпионата мира - Советский спорт
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22 июля 2019 15:50ПлаваниеГичунцев Артур

Ефимова и Рылов поспорят за медали чемпионата мира

Турнир проходит в южнокорейском Куванджу и завершится 28 июля.

Россиянка Юлия Ефимова заняла первое место в полуфинале чемпионата мира на дистанции 100 м брассом.

Спортсменка из РФ заняла первую позицию, показав результат 1.05,56 секунды. Ее соотечественница Анна Белоусова (1.07.17) не смогла пробиться дальше.

Другой представитель России – Евгений Рылов показал лучший результат на дистанции 100 м на спине, а его соотечественник Климент Колесников занял девятое место (53,44).

Судьбу медалей спортсмены решат завтра, 23 июля.

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