Ефимова завоевала серебро ЧМ, уступив золотую медаль американке Кинг

Россиянка Юлия Ефимова завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом в рамках чемпионата мира по водным видам спорта.
Сегодня, 23 июля, спортсменка из РФ показала второй результат, преодолев всю дистанцию за 1 минуту 5,49 секунды.
Золото выиграла Лилли Кинг из США (1.04,93), а замкнула тройку лучших итальянка Мартина Карраро (1.06,36).
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