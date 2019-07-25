Ефимова вышла в полуфинал чемпионата мира на дистанции 200 метров брассом, Кинг дисквалифицирована Пятикратная чемпионка мира показала пятый результат в квалификации.

Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла в полуфинал чемпионата мира в Кванджу на дистанции 200 метров брассом.

В квалификации 27-летняя российская спортсменка показала пятый результат (2.25,01). Также в полуфинале выступит еще одна представительница России – Мария Темникова. Ее время (2.25,98) стало 12-м.

Отметим, что двукратная олимпийская чемпионка Лилли Кинг была дисквалифицирована за то, что на первом повороте неодновременно коснулась руками борта бассейна. При этом команда США намерена подать протест на это решение.

Финал на этой дистанции пройдет в пятницу. Начало – 14:50 (мск). Ефимова является действующей чемпионкой мира в этой дисциплине.