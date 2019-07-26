Ефимова выступит в финале чемпионата мира на дистанции 200 метров брассом Начало заплыва – 14:50 (мск).

Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова в пятницу выступит в финале чемпионата мира в Кванджу на дистанции 200 метров брассом.

27-летняя российская спортсменка вышла в решающий заплыв с лучшим временем, завершив в полуфинале дистанцию за 2 минуты 21,2 секунды, и теперь будет стартовать с четвертой дорожки.

Также в финале выступят Келси Уог (Канада), Е Шивэнь (Китай), Сидни Пикрем (Канада), Татьяна Шонмейкер (ЮАР), Молли Реншоу (Великобритания), Фанни Леклюйз (Бельгия), Кэйлин Корбетт (ЮАР).

Отметим, что Ефимова является действующей чемпионкой мира на дистанции 200 метров.

Начало финального заплыва в Кванджу – 14:50 (мск).