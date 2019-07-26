Рылов выиграл золото чемпионата мира на дистанции 200 метров на спине

Российский пловец Евгений Рылов выиграл золото чемпионата мира в Кванджу на дистанции 200 метров на спине.
22-летний Рылов сохранил свой чемпионский титул, завоеванный два года назад в Будапеште.
В решающем заплыве Рылов показал результат 1 минута 53,4 секунды, опередив олимпийского чемпиона в этой дисциплине Райана Мерфи из США и Люка Гринбанка из Великобритании.
Ранее на нынешнем турнире он стал двукратным серебряным призером – на дистанции 100 метров на спине и в эстафете 4x100 метров вольным стилем. Всего у Рылова шесть медалей на трех чемпионатах мира (2+2+2).
Теперь у России 23 медали в Кванджу, из них 11 – золотых, что позволяет команде занимать второе место в общем медальном зачете.
Кванджу (Южная Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
200 метров, спина
1. Евгений Рылов (Россия) – 1.53,40
2. Райан Мерфи (США) – 1.54,12
3. Люк Гринбанк (Великобритания) – 1.55,85
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