Чупков стал чемпионом мира с мировым рекордом

Российский пловец Антон Чупков выиграл дистанцию 200 метров брассом на чемпионате мира в Кванжу с мировым рекордом.

22-летний Чупков, вышедший в финал с европейским рекордом, смог улучшить время Мэттью Уилсона из Австралии, который повторил мировое достижение в полуфинале.

Отметим, что еще за 50 метров до финиша Чупков занимал пятое место, но на последнем отрезке смог опередить соперников Уилсона и японца Иппэя Ватанабе и показал время 2 минуты 6,12 секунды.

Это золото стало для Чупкова вторым в карьере. На предыдущем чемпионате мира в Будапеште он также победил на дистанции 200 метров брассом.

Таким образом, российские пловцы выиграли три золотые медали чуть более чем за 30 минут. Ранее чемпионами мира стали Юлия Ефимова (200 метров, брасс) и Евгений Рылов (200 метров, спина).

Теперь у России 24 (12+8+4) медали на чемпионате мира в Кванджу, что позволяет занимать второе место в командном зачете после Китая, у которого 29 (16+10+3) медалей.

Кванджу (Южная Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

200 метров, брасс

1. Антон Чупков (Россия) – 2.06,12 (мировой рекорд)

2. Мэттью Уилсон (Австралия) – 2.06,68

3. Иппэй Ватанабе (Япония) – 2.06,77