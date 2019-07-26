Россияне выиграли три золота за 36 минут на чемпионате мира

Первый золотой финиш был у Юлии Ефимовой. Она выиграла дистанцию 200 м брассом, став первой в истории отечественного плавания шестикратной чемпионкой мира.
Затем золото на дистанции 200 м на спине взял Евгений Рылов.
И, наконец, Антон Чупков победил с мировым рекордом на дистанции 200 м брассом (2.06,12).
Ефимова финишировала в 14.56 по Москве, Чупков – в 15.32.
Кванджу (Южная Корея)
Чемпионат мира
Женщины
200 метров, брасс
1. Юлия Ефимова (Россия) – 2.20,17
2. Татьяна Шонмакер (ЮАР) – 2.22,52
3. Сидни Пикрем (Канада) – 2.22,90
Мужчины
200 метров, спина
Евгений Рылов (Россия) – 1.53,40
2. Райан Мерфи (США) – 1.54,12
3. Люк Гринбанк (Великобритания) – 1.55,85
Мужчины
200 метров, брасс
1. Антон Чупков (Россия) – 2.06,12 (мировой рекорд)
2. Мэттью Уилсон (Австралия) – 2.06,68
3. Иппэй Ватанабе (Япония) – 2.06,77
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