Россияне выиграли три золота за 36 минут на чемпионате мира Одно – с мировым рекордом.

Первый золотой финиш был у Юлии Ефимовой. Она выиграла дистанцию 200 м брассом, став первой в истории отечественного плавания шестикратной чемпионкой мира.

Затем золото на дистанции 200 м на спине взял Евгений Рылов.

И, наконец, Антон Чупков победил с мировым рекордом на дистанции 200 м брассом (2.06,12).

Ефимова финишировала в 14.56 по Москве, Чупков – в 15.32.

Кванджу (Южная Корея)

Чемпионат мира

Женщины

200 метров, брасс

1. Юлия Ефимова (Россия) – 2.20,17

2. Татьяна Шонмакер (ЮАР) – 2.22,52

3. Сидни Пикрем (Канада) – 2.22,90

Мужчины

200 метров, спина

Евгений Рылов (Россия) – 1.53,40

2. Райан Мерфи (США) – 1.54,12

3. Люк Гринбанк (Великобритания) – 1.55,85

Мужчины

200 метров, брасс

1. Антон Чупков (Россия) – 2.06,12 (мировой рекорд)

2. Мэттью Уилсон (Австралия) – 2.06,68

3. Иппэй Ватанабе (Япония) – 2.06,77