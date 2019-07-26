Мировой рекорд Чупкова – единственный текущий у России на олимпийских дистанциях

На данный момент мировой рекорд Чупкова (2.06,12) является единственным текущим у России на олимпийских дистанциях.
В активе россиян есть также мировой рекорд в плавании на дистанции 50 метров на спине, который принадлежит Клименту Колесникову (24,00), но эта дистанция не является олимпийской.
Добавим, что в активе России 24 (12+8+4) медали на чемпионате мира в Кванджу, что позволяет занимать второе место в командном зачете после Китая, у которого 29 (16+10+3) медалей.
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