Мировой рекорд Чупкова – единственный текущий у России на олимпийских дистанциях Российский пловец Антон Чупков выиграл дистанцию 200 метров брассом на чемпионате мира в Кванжу с мировым рекордом.

Загрузка...

На данный момент мировой рекорд Чупкова (2.06,12) является единственным текущим у России на олимпийских дистанциях.

В активе россиян есть также мировой рекорд в плавании на дистанции 50 метров на спине, который принадлежит Клименту Колесникову (24,00), но эта дистанция не является олимпийской.

Добавим, что в активе России 24 (12+8+4) медали на чемпионате мира в Кванджу, что позволяет занимать второе место в командном зачете после Китая, у которого 29 (16+10+3) медалей.