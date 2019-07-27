Спортсмены получили травмы при обрушении крыши в ночном клубе в Кванджу - Советский спорт
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27 июля 2019 09:32ПлаваниеЛипкин Антон

Спортсмены получили травмы при обрушении крыши в ночном клубе в Кванджу

В Южной Корее проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

Девять спортсменов, принимавших участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, получили травмы в результате обрушения крыши в одном из ночных клубов города, сообщает CNN.

В результате происшествия пострадали четыре представителя сборной США, два – из Новой Зеландии, а также по одному спортсмену из Голландии, Италии и Бразилии.

«Поскольку несколько участников чемпионата мира присутствовали в момент обрушения, Международная федерация плавания (FINA) тщательно отслеживает ситуацию и примет все меры для обеспечения необходимой помощи», – говорится в заявлении FINA.

Отметим, что всего в результате обрушения травмы получили 17 человек, а два человека погибли.

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