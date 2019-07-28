Ефимова завоевала бронзу чемпионата мира на дистанции 50 метров брассом - Советский спорт
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28 июля 2019 14:38Плавание

Ефимова завоевала бронзу чемпионата мира на дистанции 50 метров брассом

Россиянка Юлия Ефимова завоевала бронзовую медаль в плавании на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта.

Российская спортсменка в финальном заплыве показала результат 30,15 секунды.

Победу на дистанции одержала представительница США Лилли Кинг (29,84), серебряная медаль досталась Бенедетта Пилато из Италии (30,00).

Добавим, что для Ефимовой эта медаль стала третьей на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу. Ранее российская спортсменка завоевала золото на дистанции 200 метров брассом и серебро на дистанции 100 метров брассом.

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