Ефимова завоевала бронзу чемпионата мира на дистанции 50 метров брассом

Российская спортсменка в финальном заплыве показала результат 30,15 секунды.
Победу на дистанции одержала представительница США Лилли Кинг (29,84), серебряная медаль досталась Бенедетта Пилато из Италии (30,00).
Добавим, что для Ефимовой эта медаль стала третьей на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу. Ранее российская спортсменка завоевала золото на дистанции 200 метров брассом и серебро на дистанции 100 метров брассом.
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