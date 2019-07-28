Рылов завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 50 метров на спине - Советский спорт
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28 июля 2019 14:42Плавание

Рылов завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 50 метров на спине

Российский пловец Евгений Рылов выиграл серебро на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта.

Россиянин показал на дистанции время 24,49 секунды.

Победителем финального заплыва стал южноафриканец Зейн Уодделл (24,43).

Еще один российский спортсмен Климент Колесников с 24,51 секунды завоевал бронзовую медаль.

Добавим, что для Рылова это четвертая награда на мировом первенстве в южнокорейском Кванджу. Ранее он победил на дистанции 200 метров на спине, а также стал вторым на 100 метров на спине и в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

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