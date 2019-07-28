Американки установили мировой рекорд в комбинированной эстафете - Советский спорт
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28 июля 2019 16:15ПлаваниеКоноплев Александр

Американки установили мировой рекорд в комбинированной эстафете

Завершился чемпионат мира по водным видам спорта.

Женская сборная США выиграла комбинированную эстафету 4×100 м на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу.

Американки улучшили собственный мировой рекорд. Они преодолели дистанцию за три минуты 50,40 секунды.

Серебро у Австралии – 3.53,42, а бронза у Канады – 3.53,58.

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